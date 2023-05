Irmão do cantor Tony Salles é morto durante operação policial em Salvador

De acordo com site locais, o irmão do vocalista Tony Salles, da banda Parangolé, morreu na última quinta-feira (18), após uma ação policial em Salvador (BA).

Antônio Carlos de Oliveira Santos, conhecido como Coquinho, foi morto durante a Operação Licuri, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador. Segundo o site Caras, ele era suspeito de chefiar o tráfico em um dos bairros locais.

A ação tinha como objetivo cumprir 30 mandados de busca e apreensão nos bairros Alto da Terezinha, Curuzu, Ilha Amarela, Itapuã, Plataforma, Praia Grande, Sete de Abril, Sussuarana e Uruguai, além do município de Simões Filho e também na cidade de São Paulo.

Coquinho era irmão de Tony port parte de pai, mas foram criados separados.

“A pessoa citada era irmão por parte de pai do cantor, mas não foram criados juntos e não criaram laços afetivos, sem vínculos”, disse a assessoria do artista à Quem. Tony Salles é marido de Scheila Carvalho.

Confira a seguir parte da nota da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia (SSP-BA) sobre a operação:

“Operação Licuri prende lideranças do tráfico de drogas em Rio Sena e Liberdade. Oito criminosos foram alcançados durante a operação liderada pelo DHPPEric Jeferson Santos Souza, mais conhecido como Mad Max, liderança do tráfico de drogas em Rio Sena e na Liberdade, foi um dos alvos alcançados na Operação Licuri, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira (18), em bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ao resistir ao cumprimento do mandado de prisão, ele foi atingido, encaminhado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Mad Max foi autor e mandante de diversos homicídios.

Durante a operação, os policiais também localizaram Antônio Carlos de Oliveira Santos, mais conhecido como Coquito ou Coquinho – a referência do nome da operação. Ele é o gerente do tráfico no Rio Sena e fazia a gestão das armas para os ataques contra grupos rivais. O suspeito morreu em confronto com policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE) [...]

