Atual namorado de influencer morta diz que a alertou sobre o ex: “Esse cara é um psicopata”

O atual namorado da influenciadora digital Micaelly dos Santos Lara, de 19 anos, que foi morta a tiros pelo ex, em Hortolândia, no interior de São Paulo, disse que já tinha a alertado que ela corria riscos. Nas redes sociais, Vinny Pollo relatou que a jovem era perseguida por David Aparecido da Silva Alves, de 30, que não aceitava o fim do relacionamento. Após assassinar a vítima, ele se matou.

“Eu falei pra ela: ‘esse cara é psicopata, esse cara é doido, se eu fosse você eu ia embora, vai para a praia, sei lá, fica um tempo fora porque esse cara quer fazer alguma maldade com você’. Deu pra ver que ele estava louco, chegou aqui muito calmo, muito confiante”, relatou.

Micaelly e David namoraram por cerca de cinco meses e estavam separados há pouco mais de dois meses. Depois disso, ela começou a namorar com Pollo. Mesmo sabendo que a influenciadora estava em outro relacionamento, o ex continuava insistindo para que eles reatassem.

“Espero que ela esteja num bom lugar, é o lugar que tem que ser para ela. Uma pessoa incrível, atenciosa, gostava de ajudar, tinha muitos sonhos”, lamentou o atual namorado.

O crime ocorreu na última segunda-feira (15). Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que a jovem entrou no carro do rapaz, horas antes de ser assassinada. Veja abaixo as imagens, divulgadas pelo portal “A Cidade On Campinas”.

De acordo com a Polícia Civil, a influencer foi morta por volta das 13h30 e, na sequência, David se matou. No entanto, os corpos deles só foram encontrados quando já era noite, depois que um morador da região estranhou o carro estacionado no mesmo local há bastante tempo.

Delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Hortolândia, José Regino disse ao site G1 que David não aceitava o fim do relacionamento com a jovem. Em 20 de abril deste ano, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra o rapaz, depois que o casal brigou durante uma viagem ao Guarujá, no litoral de São Paulo.

Na ocasião, Micaelly contou aos policiais que David tinha quebrado seu celular. Ao revistar o rapaz, os agentes encontraram entorpecentes com ele. O caso foi parar na delegacia e o jovem foi liberado após assinar o TCO. Apesar da briga com a então namorada, não foi solicitada nenhuma medida protetiva.

Testemunhas relataram que o namoro dos dois foi conturbado e, por isso, Micaelly colocou um fim ao relacionamento. Mas David continuava insistindo para que eles reatassem, até que cometeu o assassinato seguido de suicídio.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Hortolândia e segue sendo investigado.

Quem era Micaelly?

Nas redes sociais, Micaelly era mais conhecida como “japa” e acumulava mais de 1 milhão de seguidores. Ela costumava mostrar sua rotina na academia e dava dicas de estilo de vida.

Em alguns dos vídeos que postava no TikTok, ela aparecia ao lado do ex-namorado.

