PM que matou colegas no interior de SP alegou ‘perseguição’ e problemas na escala de trabalho

PM Claudio Henrique Frare Gouveia, 53, invadiu quartel e matou dois colegas a tiros, em Salto, no interior de SP (Reprodução/Google Street View)

O sargento Claudio Henrique Frare Gouveia, que matou dois colegas de farda dentro de um quartel da Polícia Militar em Salto, no interior de São Paulo, alegou que era vítima de “perseguição” e citou que enfrentava problemas na escala de trabalho. Assim, ele entrou armado com um fuzil na sede da 3ª Companhia da PM alegando que iria fazer um treinamento e matou o sargento Roberto Aparecido da Silva e o capitão Josias Justi da Conceição Júnior. Depois do crime, ele foi preso.

O advogado Rogério Augusto Dini Duarte, que defende Gouveia, disse em entrevista ao site UOL o que motivou a ação do seu cliente. “Ele [o atirador] estava sendo perseguido pelo capitão [Justi], e também tinha desavenças com o sargento. A ação não foi premeditada, mas parece que um gatilho foi acionado quando viu os dois conversando”, explicou.

Segundo o defensor, a esposa de Gouveia, que também é PM e trabalha no mesmo local, teve a arma recolhida na sexta-feira (11), dois dias antes do crime. Dessa forma, Gouveia teria escutado o sargento e o capitão citarem o nome da policial enquanto conversavam, quando invadiu a sala e atirou.

“Havia uma terceira pessoa na sala [onde ocorreu o crime]. Aí, ele [o atirador] disse: ‘Pode sair porque não quero matar você’. O problema dele era com o capitão e com o sargento. Depois dos disparos, entregou o fuzil para outro colega e disse: ‘Pode me prender’”, relatou o advogado.

Depois de preso, o PM disse em depoimento que há tempos enfrentava problemas na escala de trabalho, que o obrigava a atuar no mesmo turno de sua esposa. No entanto, eles precisavam se revezar para cuidar dos três filhos pequenos.

Gouveia foi levado para o Presídio Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo. Ele chegou a passar mal e teve de ser socorrido na terça-feira (16), pois não tinha se alimentado mais desde o ataque.

O caso segue sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar.

Quem eram as vítimas?

O ataque ocorreu na segunda-feira (15). O sargento Roberto Aparecido da Silva e o capitão Josias Justi da Conceição Júnior, que estavam em serviço, foram baleados. Eles foram socorridos e levados a um hospital da cidade, porém, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Sargento Roberto Aparecido da Silva (à esq.) e o capitão Josias Justi da Conceição Júnior foram mortos por colega em Salto, no interior de SP (Reprodução)

O capitão Josias Justi era o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar. Ele ingressou na corporação em 2005 e se formou em 2008.

Em 2014, quando era tenente, ele chegou a atuar no Corpo de Bombeiros de Salto. O policial morava em Sorocaba, também no interior paulista, e deixou a esposa e dois filhos. Ele também era graduado em engenharia civil.

Já o sargento Roberto Aparecido da Silva, que estava em serviço no momento do ataque, também era casado e deixou três filhos. Ele começou a atuar na Polícia Militar em 2002.

