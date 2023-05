Iluminador de Péricles morreu de traumatismo craniano ao apanhar em briga; polícia procura autor

A Polícia Civil identificou o autor das agressões que mataram o iluminador Eduardo Wagner de Oliveira Santos, conhecido como Wagner Patiara, que era integrante da equipe do cantor Péricles. A corporação procura pelo suspeito e já solicitou a prisão temporária dele. A vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico ao apanhar durante uma briga em um posto de combustíveis, em Mauá, no ABC Paulista, no domingo (14).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas relataram à polícia que o iluminador chegou até a loja de conveniências, aparentando estar embriagado, para comprar mais bebidas alcoólicas. No entanto, ele teria derrubado engradados de cerveja, se desentendido com outras pessoas que estavam no local e uma briga foi iniciada.

O iluminador foi agredido por um homem, que fugiu em seguida. Uma funcionária da loja acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu Patiara. No entanto, ele sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá. A corporação investiga as circunstâncias da morte e busca imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis.

O corpo do iluminador foi enterrado no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, na segunda-feira (15).

Homenagem de Péricles

Nas redes sociais, o cantor Péricles fez uma homenagem à vítima.

“Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração, ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu o artista.

LEIA TAMBÉM: