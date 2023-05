Homenagem: Estação do Metrô ganha nome de professora morta em ataque a escola em São Paulo

Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do Metrô, passa a levar nome da professora Elisabeth Tenreiro, morta por aluno em ataque a escola, em SP (Reprodução/Redes sociais/ViaQuatro)

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, que morreu após ser esfaqueada por um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo, foi homenageada durante uma cerimônia no Metrô, na manhã desta quarta-feira (17). A partir de agora, a estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela, passou a receber o nome dela. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou do tributo e destacou que todos os letreiros da estação passarão a receber placas com a inscrição “Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro”.

Vários alunos e professores da escola também estiveram presentes para homenagear a educadora, que dava aulas de Ciências desde o começo deste ano na unidade de ensino, que fica a duas quadras da estação. Segundo reportagem do site G1, o pedido de mudança no nome da estação partiu de colegas, que assinaram ofício e enviaram às autoridades.

No dia 27 de março deste ano, Elisabeth foi atacada por um estudante e ferida com várias facadas. A docente chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Além matar a professora, o aluno ainda feriu outras quatro pessoas durante o ataque. Ele está internado na Fundação Casa, após pedido do Ministério Público e autorização da Justiça.

Quem era a professora?

Conhecida pelos alunos e colegas como Beth, ela postava nas redes sociais fotos com sua família e dicas de conteúdo pedagógico.

A educadora se aposentou como técnica do Instituto Adolfo Lutz em 2020, mas continuou dando aulas de Ciências.

Segundo uma das filhas, Elisabeth tinha a educação como missão. “Ela era uma pessoa dedicada a lecionar, como propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão, em um país com tanta falta de educação, se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde ela passou”, disse ao “G1″.

Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, foi morta durante ataque em escola estadual de SP (Arquivo pessoal/Reprodução)

Relembre o caso

O ataque a escola foi registrado por volta das 7h20 do dia 27 de março. Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos. A polícia havia informado, a princípio, que dois alunos tinham sido machucados. Um deles, contudo, foi socorrido em estado de choque, sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço.

O suspeito, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais. No celular dele, foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Segundo fontes ligadas às investigações, o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos da sua sala porque era alvo de bullying.

