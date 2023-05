Fuga misteriosa: polícia apura desaparecimento de preso de cela em delegacia na Zona Leste de SP

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Antônio Vilar, de 59 anos, que estava detido na carceragem do 31º Distrito Policial, na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. O homem, que é réu em um processo relacionado a uma chacina ocorrida em 2020, sumiu misteriosamente da cela em que era mantido.

O caso ocorreu na tarde de domingo (14). Conforme informações da TV Globo, reproduzidas pelo site G1, um agente policial fez uma ronda na carceragem por volta das 15h30, quando percebeu que um dos presos não estava mais lá. Não havia nenhum dano aparente na cela, grades ou cadeados. Outros dois suspeitos, que estavam no local, seguem detidos.

O caso foi denunciado para o plantão da Corregedoria da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do sumiço do preso. Também foi solicitada uma perícia na carceragem. Os agentes realizaram buscas por Vilar, mas até a manhã desta quarta-feira (17) ele ainda não tinha sido encontrado.

“A Polícia Civil investiga a fuga de um homem, de 59 anos, da carceragem do 31º Distrito Policial (Vila Carrão), na tarde do último domingo (14). Um inquérito policial foi instaurado para apuração dos fatos. Buscas são realizadas visando à localização do foragido. A Corregedoria da instituição acompanha”, destacou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em nota.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Vilar é acusado de, junto com um comparsa, ter matado quatro pessoas dentro de uma oficina mecânica, no dia 15 de junho de 2020. Ambos respondem pelo caso, mas devem ter julgamento separados, pois cada processo está em uma fase diferente.