‘Vampiro brasileiro’: jovem é preso suspeito de matar homem e beber seu sangue em ritual, em MG

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de matar um homem, de 44, em Bom Despacho, em Minas Gerais. Além da brutalidade do assassinato, já que a vítima foi esfaqueada, apedrejada, teve partes do corpo queimadas e o crânio esmagado, chamou a atenção o que o autor teria feito após o crime. Segundo o relato de testemunhas, o homicídio foi cometido como parte de um ritual, quando o rapaz ainda teria ingerido o sangue do falecido.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (15), no Bairro São Bento. De acordo com a Polícia Civil, por enquanto, a investigação aponta que a vítima teria sido escolhida para ser morta em função de ter desavenças antigas com o autor do crime.

O rapaz acabou preso quando tentava se esconder na casa de uma irmã. Com ele, os policiais apreenderam um celular que pertencia à vítima, uma faca e também as roupas que o suspeito teria usado no momento do assassinato.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado e encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam na Delegacia de Polícia Civil da cidade e ainda tentam identificar o suposto ritual indicado pelas testemunhas e se há mais envolvidos no caso.

“As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado”, disse o delegado Rodrigo Noronha ao site G1.

