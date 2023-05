“Meu parceiro”: Péricles lamenta morte de colega de equipe, espancado até a morte em briga

Iluminador Wagner Patiara, que integrava a equipe de Péricles, morreu após ser espancado em Mauá, no ABC Paulista (Reprodução/Instagram)

O iluminador Eduardo Wagner de Oliveira Santos, conhecido como Wagner Patiara, que era integrante da equipe do cantor Péricles, morreu após ser brutalmente espancado em um posto de combustíveis, em Mauá, no ABC Paulista. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que ele tenha se envolvido em uma briga dentro de uma loja de conveniências. Nas redes sociais, o artista fez uma homenagem à vítima.

“Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração, ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu Péricles (veja abaixo).

O caso aconteceu na noite de domingo (14). Testemunhas relataram à polícia que o iluminador chegou até a loja de conveniências, aparentando estar embriagado, para comprar mais bebidas alcoólicas. No entanto, ele teria derrubado engradados de cerveja, se desentendido com outras pessoas que estavam no local e uma briga generalizada foi iniciada.

Já do lado de fora do estabelecimento, Patiara seguiu sendo agredido com socos e chutes. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá. A corporação investiga as circunstâncias da morte e busca imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis para tentar identificar os autores.

O corpo do iluminador foi enterrado no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, na segunda-feira (15).

Vítima de assalto

Em fevereiro deste ano, o cantor Péricles teve seu carro de luxo roubado em Santo André, também no ABC Paulista.

Um vídeo registrou o momento em que ele se preparava para entrar no carro, um Land Rover Discovery cinza, ano 2022, quando um criminoso encapuzado e armado anunciou o assalto (veja abaixo). Depois, um comparsa se aproximou em um carro branco e ambos fugiram.

Mano roubaram o carro do Péricles pic.twitter.com/8wpVxwNKjo — Leeo (@leeoms) February 17, 2023

No dia seguinte, o carro foi encontrado desmontado, na Zona Leste de São Paulo, após uma denúncia anônima. Os suspeitos passaram a ser procurados e acabaram presos.

