Vacinação contra gripe é ampliada para toda população acima de seis meses na Cidade de SP

A Prefeitura de São Paulo ampliou a imunização contra a gripe a partir desta segunda-feira (15). Agora, pode ser vacinada toda a população acima dos seis meses de idade.

Os imunizantes estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e também nas AMA/UBS Integradas, de segunda a sábado, das 7h às 19h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o objetivo de ampliar a vacinação é garantir uma cobertura maior das pessoas contra a gripe, sendo que atualmente a população vacinada gira em torno de 26%.

Ainda segundo a SMS, desde o dia 10 de abril, data de início da campanha, mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas na capital paulista. Já no ano passado, a vacinação atingiu quase 4,5 milhões de pessoas.

Clique aqui para encontrar o posto de saúde mais perto da sua casa.

Covid-19

Continua também a vacinação com a Pfizer bivalente contra a covid-19. Desde o último dia 6, o imunizante passou a ser oferecido também para toda a população acima de 18 anos.

A vacina atende ainda grupos prioritários: pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

A imunização com a Pfizer bivalente é recomendada a quem completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

Também prosseguem as campanhas de vacinação voltada ao público infantil, com a disponibilização de imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

