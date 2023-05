Policial militar mata dois colegas com tiros de fuzil dentro de quartel no interior de São Paulo

Um policial militar matou dois colegas de trabalho dentro de um quartel da corporação em Salto, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (15). O agente entrou armado com um fuzil na sede da 3ª Companhia da Polícia Militar alegando que iria fazer um treinamento, mas trancou as vítimas em uma sala e disparou.

O sargento Roberto da Silva e o capitão Josias Justi, que estavam em serviço, foram baleados. Eles foram socorridos e levados a um hospital da cidade, porém, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Após o crime, o autor foi contido por outros agentes, se entregou e acabou preso. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que ainda apura as motivações e circunstâncias do crime.

Ataque no Ceará

O ataque no interior paulista é o segundo caso do tipo em pouco mais de 24 horas no país. Na madrugada de domingo (14), um policial civil invadiu uma delegacia e matou quatro colegas a tiros em Camocim, no Ceará.

Segundo o site G1, as vítimas foram os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Policiais civis mortos por colega em delegacia em Camocim, no Ceará (Reprodução/G1)

O autor, identificado como Dourado, era inspetor da Polícia Civil. O homem estava de folga, mas foi até o local, atirou contra os colegas, e fugiu em um carro da corporação. Logo depois, abandonou o veículo e se entregou em uma base da PM na cidade.

Não há informações sobre a motivação do crime, que segue sendo investigado. Durante depoimento, Dourado preferiu se manter em silêncio. Ele foi levado para a Penitenciária Industrial Regional e deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira.

A defesa do policial não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

