Menino autista de 3 anos entra no carro da família para brincar, fica trancado e morre, em MT

Heitor Brito Wuaden, de 3 anos, morreu após entrar no carro da família para brincar e ficar trancado, no MT (Divulgação)

O menino Heitor Brito Wuaden, de 3 anos, morreu após entrar no carro da família para brincar e ficar trancado, em Guarantã do Norte, a 771 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, o garoto era autista e tinha o costume de ficar no veículo, mas dessa vez foi encontrado já desacordado. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

O caso aconteceu na manhã de domingo (14). Segundo o site G1, pais do menino relataram à polícia que o filho gostava de ficar no carro, assim, costumava passar um tempo lá dentro, sempre monitorado. Na tarde de sábado (13), ele saiu com a mãe e, quando eles voltaram para casa, ambos foram descansar e deitaram para dormir.

Horas mais tarde, a mãe sentiu falta do filho e passou a procurá-lo pela casa, mas o encontrou dentro do carro, já desacordado, no dia seguinte. O garoto foi levado ao hospital onde foram feitas tentativas de reanimação, mas ele não resistiu e morreu.

A Polícia Civil informou que ainda apura as circunstâncias da morte do menino.

