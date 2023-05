Queda no termômetro: temperatura pode chegar a menos de 10ºC em SP, MS e RJ e frio ganhará força nos próximos dias

Nos últimos dias, as baixas temperaturas acabaram se manifestando em algumas regiões do Brasil. Neste fim de semana, há a possibilidade de fazer ainda mais frio, com possíveis recordes em determinadas capitais. É melhor já separar algumas peças de roupa, cachecóis e muitos cobertores, pois a queda no termômetro promete ser significativa em diversas capitais brasileiras.

Além da onda de frio neste fim de semana, o Climatempo apontou que as baixas temperaturas poderão persistir pelos próximos dias, sendo observadas nos períodos da noite e manhã nas regiões Sul e Sudeste. O Centro-Oeste também contará com madrugadas mais frias, comparadas ao resultado climática da semana passada.

Queda no termômetro deste fim de semana (13 e 14)

As regiões Sul, Sudoeste e Mato Grosso do Sul contarão com as maiores ondas de frio, de acordo com o Climatempo. Temperaturas entre 5ºC e 10ºC serão observadas no sul de MS, bem como na região serrana do Rio, algumas partes do interior de São Paulo e diversas áreas do Sul.

Em algumas partes da Região Sul, poderão ser observadas temperaturas até mesmo abaixo de 0ºC.

Neste fim de semana, ou na próxima segunda-feira (15), algumas capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste poderão quebrar alguns recordes de frio, como aponta o Climatempo. A mediação da estação meteorológica apontou as cidades: Campo Grande, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.

