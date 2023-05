Após nove anos sem concurso, Governo de São Paulo lança edital com 15 mil vagas para professores

O Governo de São Paulo lançou o edital de um concurso público que visa preencher 15 mil vagas para professores efetivos na rede estadual de ensino. A medida ocorre após nove anos do último processo seletivo para a categoria, que ocorreu em 2014. Os interessados poderão se inscrever pela internet entre os dias 15 de maio e 12 de junho.

Conforme o edital, os salários iniciais variam de R$ 3,1 mil, para 25 horas semanais, a R$ 5 mil, para quem cumprir jornada de 40 horas semanais.

Os inscritos serão avaliados por meio de quatro provas, são elas: objetiva, discursiva, prática e de títulos. A objetiva terá 30 questões de múltipla escolha; a discursiva, duas questões relacionadas a temas do Currículo Paulista e metodologia de ensino; a prática será a simulação de uma videoaula, com duração de cinco a sete minutos; e a de títulos será a entrega da documentação para cada disciplina em que se estiver inscrito

O candidato deverá escolher sua disciplina de atuação no momento da inscrição, sendo que pode concorrer por até duas, desde que tenham horários distintos.

As provas, previstas para serem aplicadas no dia 8 de agosto, serão divididas em dois turnos:

Manhã: artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia;

artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia; Tarde: ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, a organizadora do certame. As taxas são de R$ 40 para uma disciplina e R$ 60 para duas. Estudantes e pessoas de baixa renda podem pedir redução da taxa, mediante comprovação. Doadores de sangue não pagam.

