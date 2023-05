VIDEO: Briga entre alunas termina com adolescente esfaqueada na porta de escola, no litoral de SP

Uma briga envolvendo duas adolescentes, de 14 e 15 anos, acabou com uma delas esfaqueada na porta da Escola Municipal Joaquim Augusto Ferreira Mourão, que fica em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um vídeo divulgado pelo jornal “A Tribuna” mostra a confusão entre as garotas e é possível ver uma delas segurando uma faca (assista abaixo).

Estudante é esfaqueada durante briga na porta de escola em Praia Grande: https://t.co/DbLUHN9TKW pic.twitter.com/TxMBAEvFDm — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) May 11, 2023

O caso aconteceu na última terça-feira (9). A briga entre as estudantes teria começado ainda dentro da escola, quando os funcionários interviram. Já do lado de fora, a briga continuou e, algumas ruas depois, uma das garotas acabou esfaqueando a outra no ombro e no braço. Pessoas que acompanhavam a situação acabaram separando as duas novamente.

Mãe da garota esfaqueada disse à reportagem que não sabe o motivo da confusão entre as garotas, mas disse que foi avisada de que sua filha tinha sido esfaqueada e “estava morrendo no portão de casa”. Com medo, ela afirmou que já pensa em mudar a garota de escola.

A menina ferida foi socorrida pelos familiares e liberada após receber o atendimento médico. Já a agressora, que não se feriu, deixou o local da briga e não foi mais encontrada.

Em nota, a Secretaria de Educação de Praia Grande destacou que apura o caso. Caso a “conduta irregular” no ambiente escolar seja comprovada, as “as alunas serão submetidas ao Conselho de Escola para eventual aplicação de sanção disciplinar”.

Além disso, segundo a administração, o caso será encaminhado ao Conselho Tutelar para que as adolescentes recebam o devido acompanhamento.

Não há informações se o caso chegou a ser denunciado à Polícia Civil e se há uma investigação instaurada.

