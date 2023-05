VÍDEO: Andressa Urach chora ao mostrar barbearia que montou para o filho: “Resposta de orações”

A ex-modelo Andressa Urach se emocionou ao mostrar aos seus fãs, em publicação no seu canal no Youtube nesta sexta-feira (12), o salão de beleza que montou para o filho mais velho, Arthur, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (veja abaixo). Ela contou que os dois vão trabalhar no local e destacou que, após viver momentos turbulentos em sua vida pessoal, está “muito feliz” com as novas conquistas ao lado do garoto.

“Eu estou muito feliz de estar na barbearia que eu montei para ele, estou emocionada, chorei, pois eu fiz pra ele com muito amor, com muito carinho. Cada coisinha que eu fiz aqui dentro foi pensando nele. Montei a barbearia para o meu filho e ver ele trabalhando aqui depois de tanto tempo é a resposta de muitas orações”, revelou, emocionada.

Andressa contou que estava preocupada, pois o salão estava sem barbeiro recentemente e ela teve de se afastar por um período. No entanto, depois que Arthur começou a atuar no local, os clientes voltaram a surgir.

“Hoje já vieram várias pessoas para cortar o cabelo, então eu estou muito feliz, estou muito emocionada. Ver o meu filho trabalhando em algo que eu sonhei pra ele, em algo que eu montei pra ele, não tem dinheiro que pague isso. Vocês não tem noção na alegria no meu coração”, ressaltou.

A ex-modelo disse, ainda, que tanto ela quanto o filho estudaram para atuar na barbearia e agora se sente realizada ao ver o filho colocando a profissão em prática. “Sabe quando você ora tanto, tanto por uma coisa, e depois vê acontecendo. É a realização de um sonho, estou muito emocionada. Mas esse choro não é de tristeza, é de alegria”, revelou.

Andressa disse que ela e o filho passaram um período de afastamento, citou que “tem enfrentado muitas lutas” que a fizeram deixar o salão de beleza sob os cuidados de uma terceira pessoa, mas ressaltou que agora tudo está voltando a se encaixar.

”Quem me segue há mais tempo sabe da minha luta, sabe de tudo o que eu sofri, e hoje, graças a Deus, eu posso ver o meu filho aqui trabalhando na barbearia dele. É a graça de Deus.”

Ainda no vídeo, Andressa mostrou o momento em que saiu do salão com o filho e seguiu comemorando. “Meu filho é um empresário aos 17 anos de idade. Isso é muito top. Estou muito feliz”, concluiu.

De volta aos cultos em igreja

Andressa também contou aos seus seguidores que voltou a frequentar cultos em uma igreja evangélica, em Porto Alegre. A ex-miss Bumbum ainda trava uma briga judicial com a Universal, sua antiga igreja, onde afirma que foi “abduzida” e sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões.

Emocionada, ela revelou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo (veja abaixo).

“Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana [RS] para fazer essa reunião aqui”, continuou.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

Ao final do vídeo, Andressa chorou ao dizer como o culto tocou em seu coração. “Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária”, disse.

Briga com a Universal

Andressa entrou com um processo em novembro de 2020 alegando que, depois de ser “abduzida” e sofrer “lavagem cerebral”, fez doações que chegam a R$ 2 milhões para a Universal e quer o dinheiro de volta. Ela também diz que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

O julgamento final do processo ainda não tem nada marcada, mas uma audiência está prevista para junho deste ano. A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre a nova recusa da alegação de pobreza.

Já a Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirma a igreja.

Além disso, a entidade ressaltou que Andressa frequentou os cultos por mais de cinco anos, quando recebeu auxílio espiritual que lhe trouxe “paz, conforto, mudança de vida, princípios, diretrizes tracionais e ascensão financeira”.

