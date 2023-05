Jovem paulista é sequestrado e morto em MT após fazer gesto associado a facção; entenda o caso

O jovem Pablo Ronaldo dos Santos, de 23 anos, que morava em Pradópolis, no interior de São Paulo, foi sequestrado e morto depois que foi filmado fazendo um gesto associado a uma facção criminosa enquanto estava em uma festa, em Nova Ubiratã, em Mato Grosso. O rapaz passou alguns dias desaparecido e a mãe dele fez campanhas nas redes sociais em busca de informações. No entanto, segundo a polícia, ele morreu após ser torturado por criminosos.

O caso aconteceu no último dia 19 de abril, quando Pablo viajou para o Mato Grosso a trabalho. Lá, ele foi a uma festa com um colega e, no meio da comemoração, apareceu em um vídeo dançando e fazendo um sinal que é associado a uma facção criminosa que atua em São Paulo. Veja abaixo as imagens, divulgadas pelo portal “RD News”.

Jovem de SP é sequestrado pelo CV após gesto em vídeo; polícia busca corpo



>> https://t.co/Pg2XLMFWJA pic.twitter.com/Jl47DHrow2 — RDNews (@_rdnews) May 12, 2023

Conforme a investigação, integrantes de grupos rivais que estavam na festa sequestraram o rapaz e seu colega. Eles foram levados para uma casa na cidade, onde foram torturados. Depois, a dupla foi levada para uma área de mata nas imediações da rodovia MT-242, quando o amigo conseguiu escapar. Já Pablo acabou sendo morto.

O colega denunciou o caso à polícia e, no local indicado, os agentes chegaram a trocar tiros com os criminosos. Um dos bandidos foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros três suspeitos acabaram presos e respondem por crimes de tortura mediante sequestro, tráfico e associação de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

As investigações sobre o caso continuam. Por enquanto, a polícia destacou que não há comprovação de que Pablo fosse integrante de alguma facção criminosa e que aquele gesto foi feito de forma não intencional.

LEIA TAMBÉM: