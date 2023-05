Influencer morre após ter 30% do corpo queimado no Paraná; namorado foi preso e alegou ‘ciúmes’

Influencer Laine Mendonça, de 44 anos, morreu após ser agredida e queimada pelo próprio namorado, em Japurá, no Paraná (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Laine Mendonça, de 44 anos, morreu após ser agredida e queimada pelo próprio namorado, em Japurá, no Paraná. A mulher, que teve lesões em 30% do corpo, estava internada em um hospital de Cianorte (PR), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta sexta-feira (12). O agressor foi preso e alegou que a motivação do crime foi “ciúmes”.

De acordo com a Polícia Civil, Laine foi agredida pelo namorado, Pedro Henrique dos Santos Silva, de 21 anos, na última terça-feira (19). Ela morava com o rapaz já há quatro anos, mas os parentes relataram que o relacionamento era conturbado.

Na data do crime, o rapaz a agrediu, a atingiu com uma panela de pressão na cabeça e ainda ateou fogo ao seu corpo. Além disso, a influenciadora ainda apresentava marcas de enforcamento.

Achando que ela estava morta, o namorado seguiu até a casa do pai dele e relatou sobre o acontecido. O homem foi ao local e socorreu Laine para um hospital em Japurá. Por conta da gravidade das lesões, ela foi transferida para a Fundação Hospitalar do Paraná (FUNDHOSPAR), em Cianorte, onde estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Porém, não resistiu e faleceu.

O namorado foi preso horas após a agressão, quando estava na cidade de Umuarama (PR). Ele disse à polícia que agiu por ciúmes. Apesar de brigas constantes dos dois, não havia nenhum boletim de ocorrência registrado pela mulher.

A defesa de Pedro Henrique não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Luto

Laine era seguida no Instagram por 29,3 mil pessoas, com quem ela compartilhava dicas sobre estilo de vida. Um comunicado foi postado no perfil dela comunicando sobre o falecimento.

Nos comentários, os internautas lamentaram a morte. “Estava na torcida por sua melhora”, comentou uma seguidora. “Você sofreu muito descansa em paz. Será sempre lembrada”, destacou mais uma.

