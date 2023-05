Em aniversário de 20 anos de Madeleine McCann, pais divulgam imagens inéditas da menina

Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu em maio de 2007 pouco antes do seu aniversário de quatro anos, completaria 20 anos hoje.

Os pais da menina que foi vista pela última vez na Praia da Luz, em Portugal, continuam relembrando a filha e compartilham imagens inéditas para aqueles que estão com eles nessa jornada.

De acordo com o The Mirror, Kate e Gerry McCann deixaram mensagens na página oficial da campanha Find Madeleine nas redes sociais.

“Feliz aniversário Madalena! Ainda falta. Ainda com muita saudade. Ainda procurando. Pelo tempo que for necessário”, postaram no Instagram, escrevendo também que amam Madaleine, a esperam e nunca irão desistir de buscá-la.

A postagem continha um link para um vídeo do YouTube mostrando diversas fotos da jovem junto com a família.

A data de desaparecimento da menina, 3 de maio, foi relembrada no início do mês e pela primeira vez a, Amelie, falou sobre a irmã desaparecida há 16 anos. A jovem de 18 anos estava dormindo no mesmo quarto que Madeleine desapareceu.

“É bom que todos estejam aqui juntos, mas é uma ocasião triste,” disse na vigília, junto a amigos próximos e familiares.

Ela leu mensagens deixadas por pessoas que ainda acompanham o caso e apoiou os pais que não falaram nada na ocasião.

As pessoas logo apontaram a semelhança da jovem com sua irmã mais velha e imaginaram como Madeleine poderia ser atualmente.

Imagens feitas pela inteligência artificial IA Stable Diffusion, também fizeram uma comparação de como a aparência de Madeleine poderia estar aos 21 anos.

Reproducao

La Vanguardia e IA Stable Diffusion

Apesar de uma campanha internacional de alto nível e uma investigação policial que custou milhões de libras, nenhum vestígio de Madeleine foi encontrado.

No mês passado, um tribunal alemão decidiu não levar a diante as acusações contra o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine.

Em outubro, os promotores da cidade de Braunschweig, no norte da Alemanha, acusaram Christian Brueckner em vários casos separados envolvendo crimes sexuais supostamente cometidos em Portugal entre 2000 e 2017.

Reprodução (Divulgação)

Mas o tribunal decidiu que não tinha jurisdição sobre o caso porque a região não é o último lugar onde Brueckner morou na Alemanha.

Por sua vez, Brueckner nega qualquer envolvimento no desaparecimento de Madeleine, mas foi identificado como suspeito de assassinato no caso McCann por autoridades portuguesas em junho de 2020.

