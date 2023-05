Dia das Mães: jovem que quase morreu ao cheirar pimenta chora ao saber que receberá visita das filhas

A mãe da jovem que foi internada em estado grave após cheirar um vidro de pimenta postou um vídeo onde conta para a filha, a trancista Thais Medeiros, de 25 anos, que ela poderá ver suas filhas no Dia das Mães, no próximo domingo.

Adriana Medeiros diz para a filha que o médico autorizou a visita e ela começa a chorar. A mãe explicou que Thais perdeu a visão temporariamente, mas que ela deve retornar aos poços, mas ela sente a presença das pessoas e entende o que todos falam. “E se emociona muito quando falamos das suas filhas”, disse.

“Continue orando pois a batalha vai ser longa e de muitas lutas, mas iremos vencer em nome do senhor Jesus”, diz Adriana na postagem no Instagram. Veja:

Crise de asma

Thaís vai completar três meses de internação. Natural de Anápolis, em Goiás, a jovem teve uma reação alérgica ao cheirar um vidro de pimenta durante o almoço e começou a passar mal, tendo que ser internada às pressas.

Os médicos acreditam que a pimenta foi o gatilho para que ela tivesse uma grave crise de asma e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, precisando ser entubada e encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os médicos disseram que ela chegou a ficar sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigenação no cérebro, o que causou danos neurológicos irreversíveis.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Briga entre alunas termina com adolescente esfaqueada na porta de escola, no litoral de SP

Desde então a jovem vem se recuperando pouco a pouco e com ajuda de fisioterapia já consegue sentar e manter a coluna ereta e se alimentar com iogurtes e alimentos líquidos, mas ainda não consegue falar e está com os movimentos nas mãos e pernas bastante debilitados. Ela também ainda não enxerga, mas os médicos acreditam que esse seja um problema passageiro.