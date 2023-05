Casal de brasileiros é achado morto em apartamento nos EUA; causa ainda é mistério

Um casal de brasileiros foi encontrado morto em um apartamento em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia norte-americana informou que a suspeita é que José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26, tenham sido vítimas de um vazamento de gás, já que nenhum indício de crime foi encontrado no local. No entanto, parentes dos dois questionam essa hipótese e afirmam que a residência não tinha aquecimento ou fogão.

Os brasileiros foram achados mortos na segunda-feira (8). O casal, que estava junto há pelo menos 10 anos, e morava na Califórnia desde janeiro deste ano.

A polícia norte-americana destacou que a investigação ainda busca apurar as causas das mortes, pois nenhum indício de crime foi encontrado no apartamento do casal. Assim, a corporação destacou que a única suspeita até o momento seria um vazamento de gás.

No entanto, parentes das vítimas divulgaram uma nota, na quinta-feira (11), na qual questionaram essa possibilidade. “Até o presente momento a família não tem informações do real motivo do óbito e a hipótese de vazamento de gás no imóvel que eles estavam está descartada, considerando que o imóvel sequer possuía aquecimento ou fogão a gás”, diz o texto publicado pelo site G1.

Enquanto as investigações seguem em andamento, a família do casal faz uma vaquinha virtual e busca arrecadar 20 mil dólares, o equivalente a R$ 100 mil, para trazer os corpos de volta ao Brasil.

O Itamaraty informou, também em nota, que está ciente do caso e “está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento”.

Quem era o casal?

José Claudionor e Andressa moravam em Vicente Pires, no Distrito Federal, antes de decidirem se mudar para a Califórnia. O rapaz era sócio de um restaurante no Lago Sul, em Brasília, e também trabalhava em uma empresa de mecânica náutica e marina do pai.

Já Andressa, que era natural de Goiânia, em Goiás, trabalhava em uma empresa automotiva, mas deixou a ocupação quando se mudou para o exterior.

