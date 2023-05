Suspeita de matar amiga no Ceará é presa em São Paulo; crime foi filmado e postado na web

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Milene Alves Rodrigues, de 18 anos, suspeita de envolvimento na morte da amiga, Tamyres Lima, também de 18 anos. O crime ocorreu na cidade do Crato, no interior do Ceará, em janeiro deste ano, e foi filmado. Depois, as imagens foram compartilhadas na internet. Além da jovem, outras três pessoas já estavam detidas pelo homicídio.

Tamyres desapareceu no último dia 27 de janeiro e foi encontrada morta, enterrada em uma vala rasa, no dia 31 do mesmo mês. Imagens que foram gravadas no momento em que a jovem foi morta foram publicadas na internet logo depois.

No vídeo é possível ver que a vítima foi esfaqueada, enquanto outras pessoas assistiam e não fizeram nada para ajudá-la. Quando já estava caída no chão, uma pedra foi arremessada contra a cabeça dela.

O caso passou a ser investigado e a polícia prendeu, dois dias depois da localização do corpo, dois suspeitos de envolvimento no crime. Milene, que namorava outro homem que aparecia nas imagens, fugiu e era procurada desde então.

A investigação apontou que a garota morava com a vítima, mesmo assim não fez nada para impedir que ela fosse morta e nem mesmo chamou socorro. A motivação do crime seria o envolvimento de Tamyres com um grupo criminoso do Ceará.

Prisão em SP

As polícias do Ceará e de São Paulo passaram a trocar informações sobre o caso e Milene acabou presa no bairro Vila Fronton, na capital paulista. Ela tinha mandados em aberto pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa.

Na casa em que foi encontrada, a jovem estava com um rapaz, que também acabou detido em flagrante. Eles portavam quase quatro quilos de drogas e vão responder por tráfico e associação para o tráfico.

As defesas de Milene e do namorado, que não teve o nome revelado, não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: