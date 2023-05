Mortes ao vivo: preso suspeito de encomendar execuções e ver os crimes por chamadas de vídeo

Um homem de 39 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso suspeito de encomendar uma série de assassinatos no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, ele ordenava as execuções e assistia aos crimes em tempo real por meio de chamadas de vídeo. O homem é apontado como sendo o líder de um grupo criminoso que age em Porto Alegre.

A prisão ocorreu na quarta-feira (10), em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. Conforme a investigação, o suspeito estava foragido desde março de 2022, quando deu ordens para que outros criminosos matassem dois rivais de outras facções. Na ocasião, ele teria acompanhado os crimes por meio das videochamadas. Apesar de baleada, uma das vítimas conseguiu sobreviver.

Mas constam na ficha criminal do suspeito pelo menos mais 11 assassinatos, além de outros crimes como tráfico de drogas, lesão corporal, posse ilegal de arma. Agora, ele foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio.

O suspeito segue à disposição da Justiça. Já a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que as investigações continuam e também visam identificar quem são os demais envolvidos nos grupos criminosos, que travam uma verdadeira guerra por território em Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: