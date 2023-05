Bruno Krupp vai a júri popular por matar menor atropelado no RJ; ele deixou a cadeia após 8 meses

Modelo Bruno Krupp vai a júri popular pelo atropelamento e morte do adolescente João Gabriel Cardim, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, de 25 anos, que responde por atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai a júri popular. Ele será julgado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O rapaz ficou oito meses preso, mas obteve um habeas corpus e deixou o presídio em março deste ano.

Conforme reportagem do site G1, a decisão de mandar o modelo a júri popular foi do juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Enquanto a data não é definida, ele seguirá em liberdade.

O advogado Ary Bergher, que defende o modelo, destacou que vai entrar com um recurso contra o júri popular. “Essa decisão é uma excrescência jurídica, totalmente teratológica, que vai contra a decisão do STJ que adentrou no mérito confirmando que não se trata de crime doloso, e, sim, culposo. Essa é uma decisão precária”, afirmou.

“Não há culpa, pois ele não assumiu o risco. Ele também foi vítima desse acidente, porque se machucou e chegou a sofrer diversas cirurgias. Por conta dessa decisão (de ir a júri popular), vou recorrer da decisão”, ressaltou o defensor.

Para ser solto da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, Bruno Krupp passou a usar tornozeleira eletrônica e teve de entregar seu passaporte.

João Gabriel Cardim Guimarães estava com a mãe quando foi atropelado e morto, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O atropelamento de João Gabriel ocorreu por volta das 23h do dia 30 de julho de 2022 na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. Câmeras de segurança mostraram Krupp circulando a mais de 100 km/h na via, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km/h. Além disso, ele não tinha habilitação (veja abaixo):

gente o bruno krupp tava andando MUITO rápido, o pessoal até se assusta com a velocidade. O menino não teve culpa nenhuma, a pista tava vazia e do nada a moto já tava em cima dele. Isso ser considerado homicídio culposo causa uma indignação terrível pic.twitter.com/1oHRPN0ZML — alicia (@spfcleague) August 3, 2022

Nas imagens é possível ver que, assim que Krupp passa na motocicleta, populares que estavam no quiosque se assustaram com a alta velocidade. Ao fundo, João Gabriel e sua mãe estavam atravessando a rua. Em seguida, as pessoas que aparecem no vídeo se mostram assustadas.

O adolescente teve uma perna amputada na hora e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O modelo também ficou ferido no acidente e foi levado para o Lourenço Jorge. Depois, foi encaminhado a uma unidade de saúde particular. Quando teve alta médica, acabou detido.

Krupp tinha sido parado em uma blitz da Lei Seca três dias antes do acidente. Nas redes sociais, ele ironizou a fiscalização, da qual, mesmo sem habilitação e se recusando a fazer o teste do bafômetro, acabou liberado.

