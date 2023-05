“Pedia nudes”: Namorado de filha adolescente leva 3 tiros de pai ciumento

Um empresário de 52 anos foi preso após dar três tiros no namorado de sua filha de 14 anos que, segundo ele, insistia para que a menor mandasse ‘fotos íntimas’, no Distrito Federal.

Na delegacia, o empresário disse que o rapaz, de 21 anos, o procurou para pedir emprego e entrou como ajudante de cozinha na pizzaria da família, mas não demorou muito para que os outros empregados o avisassem que ele estaria se aproximando da jovem, na época com 13 anos, pedindo que adolescente lhe enviasse ‘nudes’ pelo celular. A notícia é do Metrópoles

Na última segunda-feira, enquanto viajava para Minas Gerais, o empresário disse que foi avisado de que o rapaz estava em sua casa com sua filha. Inconformado, ele pegou uma moto, conseguiu uma arma e voltou para Sobradinho, onde mora, rapidamente.

Quando chegou em casa, ele encontrou o rapaz nu dentro do banheiro e sua filha enrolada em uma toalha e partiu para cima do ajudante de cozinha. Durante a briga, ele desferiu três tiros no rapaz, mas ao delegado ele garantiu que o primeiro tiro foi acidental. Os outros dois, não, afirmou.

Mesmo baleado, o jovem conseguiu fugir do local correndo e foi socorrido já na rua por moradores locais. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base de Brasília, onde recebeu atendimento de emergência e continua internado, mas ainda corre risco de morte.

O pai também fugiu da cena do crime e só foi preso um dia depois, na terça-feira, e a arma usada no crime foi recuperada também. Ele deve responder por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

