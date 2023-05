Droga do ‘efeito zumbi’: polícia prende dois em laboratório de K9 que abastecia a Cracolândia

Polícia prende dois e apreende grande quantidade de K9 em laboratório no Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/TV Globo)

Uma operação da Polícia Civil prendeu dois homens em um laboratório de maconha sintética, mais conhecida como K9, no Guarujá, litoral de São Paulo. De acordo com a investigação, os entorpecentes que causam o chamado “efeito zumbi” eram produzidos no local e abasteciam, principalmente, a região da Cracolândia, no Centro da Capital.

O flagrante ocorreu na terça-feira (9), em uma casa onde foram encontrados, além de quatro estufas de maconha sintética, uma grande quantidade de produtos químicos usados para a produção do K9. Segundo a polícia, esses entorpecentes têm um THC [principal substância psicoativa encontrada na planta] muito superior ao da maconha comum.

“Causa aquele efeito zumbi acaba com o poder de raciocínio na hora que ele [usuário a] consome. Quanto maior o THC, maiores são os danos para a pessoa e a dependência química”, explicou o delegado Leonardo Rivau, da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santos, em entrevista à TV Tribuna, afiliada da TV Globo.

A polícia disse que o responsável pelo laboratório morou na Califórnia, nos Estados Unidos, onde o plantio de maconha é permitido tanto para uso recreativo, quanto para comércio. Assim, ele voltou para o Brasil, onde passou a cultivar maconha comum e Skunk, uma versão mais potente da droga.

Em seguida, o suspeito passou a usar elementos químicos em sua produção, que resultava na K9, a maconha sintética que tem efeito mais devastador. A suspeita é de que ele agia há pelo menos um ano.

“Nós encontramos centenas de quilos de produtos químicos, como ácido sulfúrico, que é extremamente nocivo, e vários outros, para que ele pudesse potencializar o THC. Na verdade, é criar um THC químico para ser acrescentado na produção da maconha que ele fazia”, ressaltou o delegado.

A polícia disse que a droga era levada para a Cracolândia, de carro, principalmente no período da noite. Além do dono da casa onde a droga foi encontrada, um caseiro também acabou preso.

‘Efeito zumbi’

Um vídeo publicado pela DW Brasil mostra que a K9 tem se espalhado por todo o mundo e gera preocupação nas autoridades de saúde. As imagens também mostram os efeitos causados em quem consome os entorpecentes. Veja abaixo:

