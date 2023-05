Conhecida nacionalmente por ser uma das figuras principais do caso do ator Rafael Miguel, com quem mantinha um relacionamento e foi brutalmente assassinado junto dos pais por Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani aos poucos tenta reconstruir sua vida mostrando nas redes sociais alguns de seus talentos.

E ontem (9) através dos stories de sua conta do Instagram, a jovem de 22 anos revelou que agora está 100% focada em uma profissão. “Atualmente, eu não estou trabalhando com outra coisa que não seja música, então eu tenho bastante tempo livre durante a semana”, contou para seus seguidores.

Após crime brutal, filha de Paulo Cupertino está focada 100% nesta profissão Reprodução - Instagram - Isabela Tibcherani

Vale lembrar que Tibcherani, junto de outras duas pessoas, anunciou este ano a formação do grupo Papo de Stories, responsável por trazer canções dos mais variados gêneros musicais nacionais e internacionais.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Veja a seguir alguns dos registros recentes do grupo musical. (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

Nada vai passar batido: Paulo Cupertino ganha outra acusação e faz mais uma ‘vítima’

Além de já estar formalmente acusado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, crimes pelos quais irá à júri popular, o ex-empresário Paulo Cupertino enfrenta implicações na Justiça e deverá prestar esclarecimentos, o que já resultou em novas acusações.

Nada vai passar batido: Paulo Cupertino ganha outra acusação e faz mais uma ‘vítima’ Reprodução - Polícia Civil

Desta vez, Cupertino será levado a julgamento por utilizar os dados de outra pessoa em uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mais um dos diversos documentos falsos que ele utilizou no período em que esteve foragido e transitou por outros estados brasileiros até ser detido.

Embora os dados sejam verdadeiros, o Instituto de Criminalística confirmou que a CNH não possui elementos de segurança e que a qualidade de impressão é baixa, confirmando mais uma vez que se trata…