Tiroteio entre gangues rivais termina na morte de menina de 5 anos, no Ceará; veja o que se sabe

Thauany, de 5 anos, morreu após ser baleada na porta de casa, em Fortaleza, no Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

Uma menina de cinco anos, identificada apenas como Thauany, morreu após ser baleada na porta de casa, na Barra do Ceará, em Fortaleza (CE). De acordo com a polícia, houve um tiroteio entre grupos rivais, que deixou mais duas pessoas feridas. Ninguém foi preso por envolvimento no crime até agora.

O caso aconteceu na noite de sábado (6). Moradores disseram em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, que a criança participava de atividades em uma igreja evangélica do bairro. Naquela noite, quis voltar mais cedo para casa e um membro a acompanhou até a casa em que morava. Quando ela estava na frente da residência, aguardando o pai abrir a porta, houve o tiroteio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, os disparos foram feitos por homens armados que tinham a intenção de matar um jovem de 23 anos, que foi ferido, mas sobreviveu. Além dele, outro adolescente e Thauany acabaram atingidos pelos tiros.

Os três foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas a menina não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso é investigado como homicídio e dupla lesão corporal a bala pela 8ª DHPP de Fortaleza. O carro usado pelos criminosos foi achado abandonado, mas ainda não há nenhuma pista sobre os suspeitos.

O corpo da criança foi enterrado no domingo (7), sob forte comoção. Parentes e amigos não quiseram falar com a imprensa, pois temem represálias dos grupos criminosos que agem em Fortaleza.

