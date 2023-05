Sobrinho de humorista que sumiu em SC é achado com casal em SP; polícia apura tráfico de pessoas

O menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, que desapareceu em Florianópolis, em Santa Catarina, foi encontrado na noite de segunda-feira (8) no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O garoto estava com um casal que, de acordo com a Polícia Militar, não tem nenhum parentesco com a criança. A dupla foi presa por suspeita de tráfico de pessoas.

O garoto, que é sobrinho do humorista Juliano Gaspar, tinha sido visto pela última vez no dia 30 de abril ao lado da mãe, em Florianópolis. Conforme divulgado pelo comediante nas redes sociais, sua irmã está internada e não conseguia dar informações sobre o paradeiro do filho. As causas que levaram a hospitalização dela não foram divulgadas.

O caso foi denunciado na última sexta-feira (5), quando um inquérito policial foi instaurado. Juliano Gaspar usou as suas redes sociais para pedir ajuda por informações que levassem ao paradeiro do sobrinho.

“Pessoal, como vocês sabem, meu sobrinho Nicolas está desaparecido. Minha irmã, mãe dele, está internada e não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado aos números do post de forma completamente sigilosa”, escreveu Gaspar.

Como o menino foi achado?

Conforme reportagem do site G1, a polícia investigava o desaparecimento e descobriu que um carro branco, com placas adulteradas, saiu de Santa Catarina para São Paulo na data do sumiço do menino. A proprietária do veículo foi identificada e passou a ser monitorada.

Assim, quando Roberta Porfírio entrava em um carro no Tatuapé, acompanhada por Marcelo Valverde, os policiais militares fizeram a abordagem. Questionada sobre a criança, a mulher apresentou um documento, que disse ser a Certidão de Nascimento. Logo depois, ela afirmou que a mãe de Nicolas o teria doado e que ela estava indo ao fórum para “regularizar a situação”.

Assim, a polícia apura se houve a adoção ilegal, mas também não descarta que o casal praticasse tráfico de pessoas. Os dois foram detidos e devem passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (9).

A defesa do casal não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta reportagem.

Família comemora desfecho

Nas redes sociais, Juliano Gaspar agradeceu ao apoio da polícia após o sobrinho ser localizado. Ele destacou que o garoto está bem e disse que em breve a família deve se pronunciar sobre o que aconteceu.

“Ele estava em São Paulo. É o que podemos dizer no momento. Mas está bem, são e salvo. Daremos mais detalhes e informações em breve assim que estivermos com ele”, afirmou em postagem no Instagram.

Nicolas segue no Conselho Tutelar, enquanto aguarda a chegada de uma equipe da polícia que o levará de volta para Santa Catarina.

Em postagem nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, afirmou que o bebê foi raptado, mas que agora está “sã e salvo”.