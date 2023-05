Robert De Niro tornou-se pai novamente aos 79 anos e estes são todos os seus filhos

Robert De Niro surpreendentemente confessou que, aos 79 anos, se tornou pai pela sétima vez, durante uma entrevista ao site ET Canadá, onde promovia seu próximo filme, About My Father (Sobre Meu Pai), que estreará no próximo dia 26 de maio.

“Eu sei que você tem seis filhos”, disse a jornalista Brittnee Blair, ao que o famoso ator imediatamente corrigiu: “Na verdade, sete, acabei de ter um bebê”.

No entanto, o protagonista de grandes filmes como 'O Padrinho', 'Nova Iorque, Nova Iorque' e 'O Lado Bom das Coisas', não deu mais detalhes sobre o nascimento ou quem é a mãe do seu novo bebê.

Quais são os filhos de Robert De Niro?

O famoso ama sua faceta como pai por isso decidiu ter filhos biológicos, adotados e por meio de barriga de aluguel.

Em 1976 casou-se com Diahnne Abbott e teve seu primeiro filho biológico Raphael (46), ao mesmo tempo que acolhia como se fosse adotado a filha de sua então esposa Drena (51). Raphael tentou seguir os passos de sua mãe como ator quando era criança, mas agora dedica-se a imóveis, enquanto sua irmã participou de sucessos como ‘The Intern’ e ‘A Star is Born’.

Em 1988 ele se divorciou da mãe de seus filhos e iniciou um novo romance com a modelo Toukie Smith, com quem teve Julian e Aaron De Niro, de 27 anos, por meio da gestação utilizando técnicas de reprodução assistida. A dupla não chegou a se casar e em pouco tempo se separaram.

No entanto, o ator voltou a pisar no altar com a atriz Grace Hightower. Juntos tiveram Elliot, de 24 anos, que sofre de autismo e, apesar de se separarem mais tarde, reconciliaram-se, culminando com a chegada de Helen Grace, também através de gestação assistida. Vinte anos depois puseram um ponto final à sua história de amor.

“Há momentos de felicidade e momentos de tristeza. Às vezes você é a última pessoa com quem [os filhos] querem lidar. É como levar seus filhos para a escola e quando eles crescem, já não querem mais pegar sua mão ou te dar um beijo de despedida”, disse o ator em 2016 sobre a paternidade.