Vítima de fake news: morre homem espancado após ser confundido com ladrão de moto no Guarujá

Uma notícia falsa resultou na morte de Osil Vicente Guedes, de 49 anos, que foi confundindo com um ladrão de moto e acabou sendo brutalmente espancado no Guarujá, no litoral de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a vítima foi linchada por populares (veja abaixo). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

ATENÇÃO - As imagens são fortes:

Hospital confirma a morte cerebral de Osil Vicente Guedes, 41 anos, vítima de fake news no Guarujá-SP. Ele foi espancado por após ser apontado como ladrão de moto. Mas o dono do veículo tinha emprestado. Crime foi na mesma cidade de Fabiane de Jesus, morta fake news há 13 anos. pic.twitter.com/aZOw2AEzpl — Alexandro Magnos (@alecoutrins) May 7, 2023

O caso aconteceu na última quarta-feira (3), quando uma fake news foi espalhada na cidade e apontava Osil como o autor do roubo de uma moto. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando os agentes chegaram, a vítima já tinha sido espancada. Ela foi socorrida com ferimentos graves na cabeça e levada ao Hospital Santo Amaro, onde faleceu.

O vídeo mostra uma correria e pessoas gritando: “pega ladrão!”. Depois, a vítima aparece sentada no meio da rua e rodeada por três moradores. Um deles começa a agredir Osil com um capacete e o espancamento seguiu.

Em depoimento à polícia, o dono da motocicleta em questão contou que ele havia emprestado o veículo a Osil e que ele nunca cometeu um roubo. No entanto, a notícia falsa se espalhou e o homem acabou atacado com pedaços de madeira e até capacetes, enquanto estava no cruzamento entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil investiga o caso e que foram requisitados exames pericias. Até o momento, os autores da agressão que resultaram na morte da vítima ainda não foram identificados.

O caso inicialmente foi registrado como “lesão corporal” no 2º Distrito Policial (DP) de Guarujá, porém, passou a ser tratado como “homicídio” após a morte de Osil.

Sem antecedentes criminais

Reportagem do site G1 mostra que Osil era dono de uma empresa de reciclagem no Guarujá e não tinha antecedentes criminais. Ele morava no bairro Vila Áurea, no distrito de Vicente de Carvalho, e era bastante querido pelos vizinhos.

Nas redes sociais, além do seu trabalho na empresa de reciclagem, ele costumava postar fotos com o filho de 9 anos.

