Humorista pede ajuda para achar sobrinho de 2 anos que desapareceu em Santa Catarina; entenda

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, que foi visto pela última vez no dia 30 de abril ao lado da mãe, em Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo o humorista Juliano Gaspar, que é tio do garoto, a mulher está internada e não consegue dar informações sobre o paradeiro do filho. As causas que levaram a hospitalização dela não foram divulgadas.

O caso foi denunciado na última sexta-feira (5), quando um inquérito policial foi instaurado. Juliano Gaspar usou as suas redes sociais para pedir ajuda.

“Pessoal, como vocês sabem, meu sobrinho Nicolas está desaparecido. Minha irmã, mãe dele, está internada e não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado aos números do post de forma completamente sigilosa”, escreveu Gaspar.

“Sabemos que a pessoa que está com ele pode nem saber que ele está dado como desaparecido, nosso objetivo agora é apenas trazê-lo de volta ao lar de forma segura. O ocorrido foi na grande Florianópolis, mas ele pode estar em qualquer lugar”, destacou o tio.

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami) de São José, na Grande Florianópolis, disse que o caso é investigado, mas que os trabalhos ocorrem em sigilo. Algumas buscas em locais onde a mãe o bebê estiveram foram realizadas, mas até agora nenhuma informação levou ao paradeiro do menino.

Em postagem nos stories do seu Instagram, Juliano Gaspar diz que tem recebido muitas mensagens falsas sobre a localização do sobrinho. “Não compartilhem essas mensagens falsas. Por enquanto ele segue desaparecido, mas estamos com fé de que tudo irá se resolver”, ressaltou.

