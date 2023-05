Confirmada a segunda morte causada por dengue na Cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo confirmou a segunda morte causada por dengue neste ano na capital paulista. Dessa vez, a vítima foi uma mulher de 31 anos, que morava na Vila Medeiros, na Zona Norte.

Segundo a prefeitura, a paciente morreu em um hospital particular. Ela fez automedicação, o que retardou os sintomas da doença. Assim, quando buscou atendimento, já estava com complicações avançadas.

No sábado (6), o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o caso, em entrevista ao site G1, e pediu que a população tome os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Aproveitar esse momento para pedir para que as pessoas nos ajudem, além do trabalho da Vigilância Sanitária, de cuidar da questão das águas paradas, caixa d’água não fechadas, pra que a gente possa com a ajuda de toda a população, manter esses locais sem criadouros do mosquitos”, afirmou Nunes.

O prefeito destacou que a administração municipal segue com um trabalho de vigilância para combater os focos do mosquito, com visitas nas casas e também com a aplicação de fumacês.

Primeira vítima

A primeira morte por dengue na Capital neste ano ocorreu em 24 de janeiro, mas as causas só foram confirmadas há pouco mais de uma semana. A paciente era uma mulher de 47 anos, que tinha outras comorbidades. Ela começou a sentir os sintomas oito dias antes de falecer.

Segundo um balanço da prefeitura, além das duas mortes confirmadas, 17 pacientes estão com suspeita de contaminação da doença. Já o número de casos notificados vem aumentando, sendo que até o dia 20 de abril eram 4.664 ocorrências.

Os bairros com mais casos por 100 mil habitantes são a Vila Guilherme e Santana, na Zona Norte, além do Pari, Barra Funda e Vila Maria.