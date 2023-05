Após acidente que deixou motociclista morto, influenciador Toguro é indiciado por homicídio culposo

O influenciador Tiago Toguro (34) foi indiciado pela Polícia Civil na última quinta-feira (4) por homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar, após atropelar o motociclista Jonny Vieira (30) em Vila do João, Bonsucesso (RJ). Segundo o G1, outras duas pessoas foram indiciadas por falso testemunho.

De acordo com matéria, na sexta-feira (5), a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área da Ilha do Governador e Bonsucesso devolveu o inquérito par a 21ª DP para que seja feita nova investigação.

Entenda o acidente

De acordo com testemunhas, Toguro dirigia pela Linha Amarela, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando acabou passando pelo acesso da Avenida Brasil. Para tentar recuperar a saída, ele teria dardo marcha ré em seu carro e acabou colidindo com a moto.

Na época, o influenciador informou que o motociclista estava em alta velocidade.

O G1 disse que ainda tenta contato com a defesa do influenciador.

Na época, Toguro havia dado outra versão em suas redes sociais, afirmando que não deu ré no veículo.

“Em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo” escreveu em seu Instagram.

