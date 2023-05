Ônibus cai em ribanceira e deixa 25 pessoas feridas, incluindo o motorista

Um ônibus intermunicipal com 29 pessoas caiu em uma ribanceira em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (05), deixando 25 passageiros feridos, sendo seis em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 17 da BR-116. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), que fica na capital do Estado e também para o Hospital Municipal de Itaitinga.

Já o G1 informou que das 25 pessoas feridas, 11, entre elas duas crianças, estão internadas e passam por algumas avaliações. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e deixou o local com dores nas pernas e na coluna.

Alguns passageiros chegaram a relatar que o veículo saiu da faixa e caiu na ribanceira. Há quem também diga que o transporte público estava em alta velocidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no km 17 da BR-116 está parado devido ao acidente envolvendo o ônibus de passageiros: “A PRF solicita aos motoristas que abram espaço para os veículos de emergência que tentam chegar ao local para socorrer vítimas que ainda precisam de atendimento”, disse a PRF.

Motorista do ônibus ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Já o Corpo de Bombeiros informou que o local estava caótico: “Muitas vítimas dentro do ônibus. Pessoas tumultuadas, cada uma querendo o mais rápido possível”, disse o Major Luiz Gadelha.

A Prefeitura de Morada Nova também se manifestou e lamentou o acidente, que ocorreu na noite desta sexta-feira (05). De acordo com o documento, todos os passageiros e o motorista estão recebendo todo suporte necessário.

Segundo a nota, o ônibus estava regular e tinha passado por uma avaliação: “O veículo envolvido, assim como todos os veículos de transporte do município, passam por criteriosa avaliação, sendo todos aprovados”, disse o documento.

Os passageiros do ônibus estavam retornando de diversos tratamentos de saúde, que usam o programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que realiza procedimentos em Fortaleza.

