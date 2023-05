‘Levaram até o chinelo’: Influenciador é roubado após ‘boa noite, Cinderela’

Conhecido como Swedish Gringo, o influenciador digital Rikard Fredrik foi vítima do famoso “boa noite, Cinderela”, golpe usado para drogar e também roubar pessoas. Depois do susto, o suéco, que vive no Rio de Janeiro, contou como tudo aconteceu em um vídeo postado no Youtube.

Aos fãs, o famoso disse que o golpe começou durante o seu aniversário, que foi celebrado na última semana. Segundo ele, o golpe ocorreu em um apartamento alugado, que fica no bairro do Leblon, na capital fluminense.

No vídeo postado na quarta-feira (03), Rikard afirma que foi drogado e roubado por um casal jovem que conheceu durante a celebração do aniversário, que aconteceu na Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro. O influencer disse que os assaltantes roubaram o apartamento, enquanto ele estava “apagado”.

“A diferença de fuso horário entre Brasil e Suécia é de cinco horas. Então, por volta das 20 horas aqui, já era meia-noite lá e decidi tomar um drinque para comemorar meu aniversário, que é no dia 26 de abril”, disse o famoso ao UOL, que mora no Brasil desde o ano passado.

SwedishGringo disse também que a dupla era muito simpática e que eles sabiam que era o seu aniversário: “Conversamos muito e acabei convidando eles para vir ao meu apartamento”. No entanto, o suéco afirmou que só percebeu o que havia acontecido na manhã seguinte, quando acordou e boa parte de sua memória recente havia desaparecido.

LEIA TAMBÉM: Anac e ministérios vão debater prevenção ao racismo em empresas aéreas

Entre os objetos roubados pelo casal estão um computador portátil com configuração para a produção e edição de vídeos, três dispositivos móveis, microfones, um drone, fones, vestimentas e artigos de higiene. Eles também levaram a carteira com todos os cartões de crédito.

“Estávamos bebendo um drinque, mas comecei a me sentir um pouco estranho. Eu apaguei e quando acordei estava deitado na minha cama, me sentindo mal, com a cabeça doendo. Só me dei conta de que eles tinham roubado tudo. Eles levaram até os meus chinelos”.

Para quem não conhece, o influenciador digital usa as redes sociais para mostrar ao seu público a cultura e o modo de vida brasileiro. Aos fãs, ele pediu cuidado e disse que o golpe serve como um alerta para todos os viajantes.

LEIA TAMBÉM: Assassino de menina de 12 anos diz que se identifica como mulher e pede transferência para presídio feminino