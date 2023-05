‘Hoje seria o aniversário de Eloá’, relata cunhada da jovem após exibição do Linha Direta

Após a exibição do primeiro episódio da nova etapa do programa Linha Direta, realizada na noite da última quinta-feira(4), a cunhada da jovem Eloá Pimentel se pronunciou sobre o resgate da história da jovem pelo programa da Rede Globo.

Conforme publicado pela CARAS, Cintia Pimentel, cunhada da vítima, afirmou que a exibição do programa fez familiares e amigos da jovem reviverem a dor e o sofrimento causados pelo crime.

Em 2008 Lindemberg Fernandes fez a namorada, Eloá Pimentel, e mais três amigos reféns no apartamento em que a jovem morava com a família na região de Santo André. Após horas de negociação, Eloá acabou sendo baleada pelo jovem e morreu após dar entrada no hospital.

Confira a declaração de Cintia:

“Até ontem estava tudo bem! Estávamos todos bem! Hoje seria o aniversário de Eloá, que completaria 30 anos. Eu não tenho autoridade para falar sobre a perda, pois embora sinta, não sei a dor de perder um filho. Peço a Deus para que nenhum de nós passe por essa situação”, declarou a mulher, esposa do irmão mais velho de Eloá.

“Existiam sonhos, esperanças, sorrisos, projetos, histórias e muitas outras coisas positivas que poderiam manter a memória sempre viva, mas ao invés disso, preferiram a dor, preferiram limitar a história apenas aos momentos mais difíceis da vida de alguém”.

Ao finalizar sua publicação, Cintia ainda reforça que espera que algo de bom seja retirado de toda essa situação de dor e tristeza: “Espero que ao menos sirva para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Que Deus console novamente o coração dos que estão revivendo essa dor”, finalizou.

Linha Direta

O programa Linha Direta voltou a ser exibido pela Rede Globo em um novo formato. Apresentado por Pedro Bial o programa une o conteúdo investigativo com a reportagem e a dramaturgia, prometendo ser um prato cheio para o público que aprecia conteúdos de “True Crime”.

