Covid-19 não é mais emergência internacional, diz OMS

Após três anos enfrentando uma pandemia que matou milhares de pessoas em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou nesta sexta-feira o fim do estado de emergência sanitária internacional da covid-19.

A emergência sanitária internacional é o mais alto estado de alerta da organização e havia sido decretado em 2020, no início da pandemia.

“O comitê técnico recomendou o fim do estado de emergência, e eu aceitei a indicação”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde que foi detectada, a covid matou pelo menos 7 milhões de pessoas em todo mundo, mas a entidade acredita que o número deve ser muito maior em alguns países que subnotificaram os casos.

“No entanto, isso não significa que a Covid-19 acabou como uma ameaça à saúde global. Na semana passada, a Covid ceifou uma vida a cada três minutos – e essas são apenas as mortes que conhecemos”, acrescentou Adhanom.

A decisão da OMS ocorre após uma vertiginosa queda dos números de mortes desde que os países iniciaram a vacinação em massa da população. De acordo com a entidade, cerca e 5 bilhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra o vírus que causou cerca de 764 milhões de casos em todo o mundo. Pesou ainda na decisão o fato de que muitos países já haviam decretado a suspensão do estado de emergência em seus territórios há algum tempo, como o Brasil, que o fez em abril do ano passado.

Segundo o diretor da OMS, a maioria dos países já retomou à rotina normal que mantinham antes da covid. “A Covid mudou o nosso mundo e nos mudou”, disse Tedros.