Mulher atrai grávida com enxoval e tenta matá-la para roubar bebê: “Medo de me procurar de novo”

A jovem Angelina Liz Cotrim, de 21 anos, que está grávida de oito meses, foi alvo de uma emboscada e quase acabou morta, em Goianira, em Goiás. Ela contou que foi atraída por uma mulher, com a promessa de que iria ganhar um enxoval para o filho, mas na verdade o objetivo da agressora era matá-la para ficar com o bebê. A suspeita, que foi presa, chegou a cavar uma cova para enterrar o corpo da gestante.

“Estou muito abalada, com medo dessa mulher sair da cadeia e, sei lá, me procurar de novo”, disse Angelina em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu no último dia 29, no bairro Linda Vista. A grávida contou que é mãe solteira, tem outros dois filhos, está desempregada e enfrenta dificuldades financeiras. Assim, costuma receber algumas doações e a suspeita entrou em contato lhe prometendo um enxoval para o bebê que espera. Elas têm uma conhecida em comum e, por telefone, a mulher disse que perdeu uma gestação recentemente e que iria doar as roupas.

As duas marcaram encontros, mas a mulher sempre dava desculpas e não entregava o enxoval. Assim, na data do crime, ela foi até a casa da suspeita com a promessa de que iria receber a doação. No local, ficou desconfiada das intenções e tentou sair da residência, mas foi impedida.

“Eu falei que ia embora e ela disse que tinha perdido a chave que abria o portão. A gente procurou essa chave, mas não achava [...] Depois de um tempo, ela disse que tinha achado a chave e pediu para eu ir no quarto dela pegar o celular dela. Quando voltei, ela estava apontando um estilete para mim, dizendo que ia me matar, mas que eu não podia gritar”, contou Angelina.

A gestante diz que tentou conversar com a mulher, mas a suspeita passou a agredi-la. “O plano dela era me matar, tirar o bebê da minha barriga e ficar para ela. A bolsa com enxoval que ela disse que era doação, era para colocar no meu filho depois de me matar”, afirma a vítima.

“Eu fiquei machucada nos braços e no rosto, mas Deus e meus filhos me deram força. A todo momento eu pensava nos meus filhos”, contou a gestante, que conseguiu fugir e procurou a polícia.

Prisão da suspeita

A mulher suspeita de tentar matar Angelina foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Ela contou à polícia que estava grávida e perdeu o bebê, assim teve a ideia de roubar uma criança “para sustentar sua mentira”.

Ela confessou que chegou a cavar um buraco no quintal de casa, onde pretendia enterrar o corpo da gestante. Apesar disso, alegou que se arrependeu antes de cometer o assassinato.

A suspeita passou por uma audiência de custódia no domingo (30), quando teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto.

