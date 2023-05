Influenciadora continua em busca de pato furtado há mais de 20 dias em SP: “Ainda tenho esperanças”

A influenciadora digital Julia Olympio, que denunciou à polícia que seu pato de estimação foi furtado de dentro de casa, em um condomínio em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, continua as buscas pelo animal. Mesmo sem ter notícias do paradeiro de “Patolino” há mais de 20 dias, ela afirma que ainda acredita que vai encontrá-lo.

“Embora já façam 21 dias que ele sumiu, ainda tenho esperanças. Não vou desistir dele. A gente continua vendo tudo, a polícia segue investigando, então vamos manter a fé...tudo vai se resolver da melhor forma”, disse a jovem em postagem em seu Instagram.

Julia, que chegou a oferecer R$ 30 mil de recompensa por informações que levem até o pato, disse que tem recebido muitos trotes e, por isso, foi orientada pela polícia a manter sigilo sobre o andamento das investigações.

“Fomos na delegacia, demos mais um depoimento bem detalhado para que continuem as investigações, que ainda não acabaram. Mas agora vou manter as informações em sigilo, por orientações deles, para não atrapalhar [o trabalho da polícia]. Estou recebendo muito trote, tem muita gente ruim, então infelizmente não posso contar tudo”, contou ela.

Relembre o caso

Julia apareceu em um vídeo chorando, desesperada, contando que saiu de casa no último dia 13 de abril, quando deixou o pato em segurança. Quando voltou, horas depois, o animal de estimação tinha sumido. Ela não acredita que ele tenha sido atacado por outro bicho e procurou a polícia para denunciar o furto.

“Eu me mudei para uma outra casa fazia cinco dias. Eu escolhi essa casa para dar um conforto maior para ele, tinha um lago e eu ia arranjar uma fêmea para ficar com ele. Infelizmente, eu saí de casa e, quando eu voltei, ele não estava mais lá”, lamentou Julia, em entrevista ao site G1.

A influenciadora, que costumava mostrar a rotina com “Patolino” para seus quase 500 mil seguidores, diz que não consegue acreditar na barra que está enfrentando sem saber o paradeiro do pato.

Caso de polícia

Julia esteve no último dia 18 de abril na Delegacia de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, que investiga o furto do pato. Segundo a influenciadora, existem alguns suspeitos de envolvimento no furto, que serão interrogados pela polícia.

Além disso, a influencer contou que contratou uma empresa especializada em localizar animais perdidos. Um cão farejador auxilia nas buscas.

Enquanto isso, ela disse que muita gente tem ligado apenas para “tumultuar” as buscas pelo pato. “Várias pessoas ‘fingem’ ter informações só para chamar a atenção e isso atrapalha demais. O pior é que são pessoas que se dizem fãs, mas que fã é esse que brinca com algo tão sério?”, questionou ela.

A influenciadora destacou, ainda, que tem recebido todo tipo de informações falsas. “As pessoas são insensíveis. Até foto de pato morto estão enviando. Cadê a noção?”.

LEIA TAMBÉM: