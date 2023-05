Cursinho oferece ‘aulão’ online gratuito para preparação do Enem; veja como participar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 está previsto para os dias 5 e 12 de novembro, mas os estudantes já fazem maratonas de estudos em busca de boas notas. A Stoodi, que oferece cursos preparatórios para o exame e para vestibulares, está com inscrições abertas para um “aulão” online gratuito.

Os interessados devem se inscrever no site do Stoodi até o próximo dia 7. O “aulão” será realizado no dia 8, a partir das 18h. No encontro, que deve ter 1h20 de duração, os professores abordarão as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Como o Enem é a principal porta de entrada para ingressar em instituições de ensino superior, o “aulão” pretende ajudar estudantes do Ensino Médio de todo o país na revisão e no nivelamento dos principais de temas, que são fundamentais para garantir uma preparação eficiente rumo à aprovação.

Serviço: