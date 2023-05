“Zé Gotinha poderoso”: web reage e torce pela prisão de Bolsonaro por fraude em cartão de vacina

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (3). O motivo é uma operação da Polícia Federal, que apura a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Conforme a investigação, essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada do político, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória.

Conforme a PF, a Operação Venire apura se com as fraudes permitiram que “tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid”.

Durante a operação nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, que fica em um condomínio residencial de Brasília, no Distrito Federal. O celular do político foi apreendido e passará por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística (INC).

Além disso, foram detidas pessoas próximas ao ex-presidente, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além de mais seis alvos. Veja os nomes dos detidos abaixo:

Coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Sargento Luis Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cid;

Ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros;

Policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial;

Militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal de Bolsonaro;

Secretário municipal de Governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha.

As fraudes

Segundo a TV Globo, as fraudes em questão foram feitas nos cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha Laura, no último dia 21 de dezembro, pouco antes da viagem deles para os Estados Unidos. Esses dados foram lançados no ConecteSUS para gerar um comprovante de vacinação e foram retirados do sistema no dia 27 do mesmo mês sob a alegação de “erro”.

O próprio ex-presidente negou em entrevista à GloboNews que ele e a filha tenham sido imunizados contra o coronavírus. “Eu não tomei a vacina, o cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado, ela tomou a vacina da Janssen nos Estados Unidos, e a minha filha, Laura, também não tomou a vacina”, confirmou Bolsonaro.

Ainda conforme e TV Globo, não foi expedido nenhum mandado de prisão do ex-presidente. No entanto, a PF chegou a agendar um depoimento dele para as 10h de hoje. A defesa do político, no entanto, informou que ele não iria comparecer. Ainda há a expectativa para que ele compareça na parte da tarde.

Mesmo sem uma ordem direta para a prisão do ex-presidente, muitos internautas passaram a comemorar o fato dele ser alvo da investigação e muitos torcem para que ele seja detido e seja responsabilizado pelas fraudes.

Veja algumas das reações abaixo:

