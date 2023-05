Vídeos mostram drones explodindo sobre o Kremlin: Rússia acusa Ucrânia de tentar matar Putin

Vídeos que mostram drones se aproximando do Kremlim e explodindo em seguida tomaram conta das redes sociais de todo o mundo e estão sendo usados pelo governo russo para acusar a Ucrânia de tentar assassinar o presidente Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlim, Dmitry Peskov, disse que dois drones militares se aproximaram do Kremlin na noite desta terça-feira, mas foram interceptados pelas forças de segurança do país e que seu país está tratando do caso como um “ataque terrorista planejado”.

Os vídeos que foram divulgados nas redes mostram o momento em que um drone se aproxima da cúpula e explode e outros mostram apenas a cúpula de um dos edifícios do Kremlin pegando fogo.

De acordo com o jornal The Sun, o edifício atacado seria a residência oficial do presidente Putin, mas as autoridades russas disseram que ele não estava no Kremlin na noite do ataque e que ninguém ficou ferido.

Drones sobre el Kremlin

Rusia acusa a Ucrania de atentar contra la vida de Putin

La situación es confusa, es extraño que un artefacto haya podido esquivar todas las defensas rusas y llegar al corazón de Moscú pic.twitter.com/7Sqoz6q4Ql — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) May 3, 2023

Esse foi o primeiro ‘ataque’ registrado na capital russa desde 1942, quando Moscou foi bombardeada pelas forças nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

⚡ #AHORA | Extraoficialmente se habla de un ataque de drones ucranianos sobre una terminal petrolera del puerto de Tan, en el lado ruso del Puente de Kerch, que conecta a Crimea con Rusia continental. El depósito es de suma importancia para el suministro de las tropas de Moscú. pic.twitter.com/yYo8ZR3Dmm — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 3, 2023

O suposto ataque acendeu a luz amarela na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que teme o risco de retaliação do governo russo a instalações de infraestrutura na Europa e até nos Estados Unidos.

Dron kamikaze 🇺🇦, primer ataque a Moscú 🇷🇺 desde 1942.

Putin ha conseguido lo que no consiguió ningún dictador desde la WWII...🤡 pic.twitter.com/pLIF7MHa3M — Mundo Andriy 🇪🇸🇺🇦🇪🇺 (@andriy_ht) May 3, 2023

O governo ucraniano descartou qualquer participação no que está sendo chamado de ‘ataques noturnos contra Moscou’. Segundo o porta-voz de Kiev, “como o presidente Zelensky afirmou repetidamente, a Ucrânia direciona todas as forças e meios disponíveis para libertar seus próprios territórios e não para atacar outros”.

Os Estados Unidos disseram que ainda estão verificando a acusação do governo russo, que ocorreu em um momento em que a Rússia inicia uma nova ofensiva e já fez mais de 25 ataques aéreos em cidades do sul do da região central da Ucrânia.