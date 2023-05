VÍDEO: Revoltado, empresário toma banho dentro de buraco no meio da rua; veja cena que viralizou

Revoltado com buraco que vazava água, empresário tomou banho no meio da rua, no Pará (Reprodução/Redes sociais)

Um empresário que mora em Altamira, no Pará, viralizou nas redes sociais ao fazer um protesto inusitado. Cansado de ver um buraco aberto em uma avenida, que transbordava água, ele decidiu tomar um banho no local para chamar a atenção das autoridades sobre o desperdício (veja abaixo).

As imagens foram gravadas na Avenida Perimetral, que é uma das mais movimentadas de Altamira. No vídeo é possível ver o homem sentado no buraco, quando passou sabonete e depois se enxaguou com a água represada.

Segundo reportagem do site “Roma News”, o empresário Denilton David contou que o buraco já estava naquela situação há seis dias, sem que nenhuma autoridade tomasse providências para resolver a situação, e muitas casas da cidade estavam com falta de água.

Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Altamira informou, em nota, que isolou a área para a realização dos devidos reparos. Sobre o vazamento de água, a adminitração destacou que ele não foi interrompido, pois para isso grande parte da cidade seria impactada com a falta do fornecimento.

A prefeitura destacou, ainda, que enviou agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Altamira (Demutran) para que orientem motoristas, ciclistas e pedestres que passam pela via, a fim de evitar acidentes.

