Vídeo: repórter da Jovem Pan segura o choro ao transmitir notícia sobre investigação contra Bolsonaro

O vídeo onde uma repórter da Jovem Pan segura o choro enquanto transmite ao vivo a ação da Polícia Federal na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro viralizou nesta quarta-feira e foi duramente criticado nas redes sociais. A notícia é do Uol.

Nas imagens, a repórter Katiuscia Sotomayor faz uma participação ao vivo no programa “Morning Show” e aparece com a voz embargada, como se estivesse segurando o choro, ao citar os tuítes de Lula e da primeira-dama.

A jovem pan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/OINVmuKx9r — Gustavo Canalhão (@gustavocanalhao) May 3, 2023

“Só para concluir: a gente amanheceu com um tuíte do presidente Lula falando ‘bom dia e boa quarta-feira’ e, na sequencia, a primeira-dama, Janja, também postou ‘bom dia’”, disse com os olhos marejados.

O ex-deputado Jean Wyllys chamou a emissora de “Fábrica de Mentiras. “Nem sempre se vê lágrima na sabujice. Nem sempre vê mágica no absurdo . A Jovem Pan é mais que uma fábrica de mentiras: é um programa de humor tosco, com canastrões ridículos.”

Nem sempre se vê lágrima na sabujice. Nem sempre vê mágica no absurdo 😂 A Jovem Pan é mais que uma fábrica de mentiras: é um programa de humor tosco, com canastrões ridículos. pic.twitter.com/jwaFSGnzDO — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) May 3, 2023

“Lula posta ‘Bom dia e boa quarta-feira ' e repórter da Jovem Pan chora achando que foi ironia”, disse uma internauta.

Alvo das piadas nas redes, a jornalista disse depois que estava chorando por causa de uma dor no braço, que foi diagnosticada como epicondilite. “Estou vivendo a base de remédio pra dor. Foi tão corrido e eu entrei 10 vezes ao vivo desde cedinho”, disse.

OPERAÇÃO DA POLÍCIA

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira uma investigação contra a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, que teria como objetivo garantir a entrada de políticos, familiares e auxiliares do governo Bolsonaro nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória.

Conforme a PF, a Operação Venire apura se com as fraudes permitiram que “tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid”.