Pais de Madeleine McCann revelam mensagem comovente no aniversário de 16 anos de desaparecimento da menina

Kate e Gerry, os pais de Madeleine McCann relembraram mais uma vez a data em que a filha desapareceu misteriosamente em 2007 na Praia da Luz, em Portugal.

Em 3 de maio, a britânica completa 16 anos longe e eles trouxeram uma mensagem importante e comovente nas redes sociais. Além de afirmar que as buscas da polícia continuam e que o apoio de todos é muito importante, eles disseram como se sentem.

“Hoje marca o 16º aniversário do rapto de Madeleine. Ainda fazendo falta…….ainda sinto muita falta. É difícil encontrar palavras para expressar o que sentimos”, publicaram junto a uma foto da menina.

Para completar a homenagem, eles escreveram o poema a “A contradição”, de Clare Pollard, revelando que ele ressoa fortemente em sua família.

“A ausência se contradiz: a falta evoca o que sentimos falta. Você não está aqui, não sou eu mesmo, mas ainda falo com você. Você está na multidão, nas notícias, no vislumbre - eu faço você estar lá quando você não está. Acompanho seus passos, mapeio seu rosto, digo seu nome, vejo você no ar.

Você é tudo que eu conheço e tão desconhecido. Eu não posso te segurar, mas eu posso: por favor, deixe-me segurar você na minha cabeça e onde você estiver agora, me abrace também. Como você pode estar tão perto e tão longe? Você não está aqui. Mas aqui está você.”

Os gastos das operações de busca por Madeleine são estimados em 13 milhões de euros. No início deste ano, a polícia solicitou mais dinheiro para estender sua investigação. No entanto, o principal suspeito pelo desaparecimento da menina pode ficar livre da acusação.

Saiba mais a seguir:

Principal suspeito por desaparecimento de Madeleine McCann pode ser liberado da acusação

Detalhe que foi mencionado por mãe Madeleine McCann é o maior arrependimento da sua vida

A atitude dos pais de Madeleine McCann caso a polícia desista de procurar sua filha