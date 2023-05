O que os pais de Madeleine McCann fazem no aniversário de 16 anos do desaparecimento da menina

Neste 3 de maio completam 16 anos em que Madeleine McCann foi raptada do quarto do resort em que dormia com os dois irmãos gêmeos ainda bebês em Portugal, em 2007.

Com mais de 13 milhões de euros gastos nas buscas, as pistas sobre o paradeiro de menina britânica são escassas, mas seus pais não perdem a esperança.

Kate e Gerry McCann continuam trazendo mensagens especiais para a filha nas redes sociais dedicadas a campanha de buscas, mas também possuem uma tradição especial.

De acordo com o GB News, a família McCann se junta com amigos e familiares nessa noite para relembrar Madeleine.

“Kate e Gerry sempre se sentem encorajados com a presença de simpatizantes. É muito apreciado que as pessoas ainda queiram mostrar esse apoio”, revelou o tio-avô de Madeleine, Brian Kennedy.

Madeleine McCann sempre é lembrada

Kate e Gerry McCann já revelaram que embora a possibilidade seja remota, eles não perdem a esperança de que Madeleine ainda esteja viva e seja encontrada.

A garota britânica raptada em 2007, faria 19 anos e desde então, seus irmãos gêmeos e os pais comemoram seu aniversário comprando presentes todos os anos, que são guardados esperando o seu regresso.

No Natal, a menina também é recordada e presenteada. Para eles, as datas comemorativas da família e até mesmo conquistas dos irmãos ou pais, tornam a ausência de Madeleine ainda mais sentida.

Os pais e irmãos de Madeleine McCann hoje

Quando Madeleine desapareceu, Kate e Gerry deixaram suas profissões para se dedicar as buscas da menina. Os dois eram médicos e agora voltaram a trabalhar.

Kate escreveu um livro sobre o desaparecimento da filha e atua em diversas associações envolvidas na busca de crianças desaparecidas. Ela também fundou a ONG “Find Madeleine e durante a pandemia de Covid-19 em 2020 voltou a exercer a medicina.

Gerry retomou o trabalho como médico e é professor na instituição onde se formou profissionalmente.

Já os gêmeos Sean e Amelie McCann estão atualmente no último ano do ensino médio na Inglaterra e são atletas de várias modalidades, incluindo natação e atletismo.

