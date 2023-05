Jovem que diz ser Madeleine McCann volta a atacar no dia em que menina completa 16 anos desaparecida

Julia Wendell, a jovem que acredita ser Madeleine McCann ou outra criança desaparecida, voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o caso.

Em seu Instagram, ela questionou: “Se a polícia ainda investiga esse caso porque ninguém quer investigar Peter Ney?”, perguntou.

Peter Ney, é apontado como o pedófilo que abusou de Julia na infância. Ele seria filho do marido da sua avó.

A jovem ainda questionou por que ninguém quis investigar sua situação, dizendo que as autoridades se recusaram a falar com ela, que afirma ter entrado em contato com a polícia que investiga o caso, a Interpol e as autoridades da Polônia e de Portugal.

“Eu ainda não acredito nos resultados do DNA porque Fia é uma fraude. O Kit do DNA foi aberto e não enviaram minha amostra para o lugar certo. Eu tenho razões para não acreditar nesses resultados”, completou.

Reprodução (Insatgram)

A polonesa de 21 anos se refere a Fia Johansson, que é investigadora particular e também foi sua representante. Julia chegou a morar em sua casa na Califórnia, mas as duas se distanciaram e agora trocam acusações.

Julia afirma que a investigadora, que também afirma ter visões paranormais, só a usou para se promover e aparecer na TV nos Estados Unidos. Já Fia afirma que Julia tem um celular com imagens explicitas de crianças sendo investigado pela polícia.

A jovem que ainda acredita ser Madeleine McCann e rejeita o teste de DNA que aponta que sua origem é polonesa, se defende e diz que não é envolvida em pedofilia. Ela expos inclusive detalhes dos abusos sofridos na infância.

“Eu fui abusada sexualmente na minha infância por Peter Ney. Ele é um pedófilo alemão. Ele fez isso comigo muitas vezes. Foi no meu quarto, no quarto de hóspedes quando visitava a casa da minha mãe às vezes e na sala de estar. Sala de estar na casa da minha mãe é uma sala aberta e quando alguém está na cozinha, que não tem portas, essa pessoa pode ver tudo o que está acontecendo na sala de estar. Minha mãe esteve muitas vezes na sala, quando Peter Ney me assediou no sofá e realmente não posso acreditar que ela não viu nada. tenho certeza que ela viu tudo o que ele fez comigo”, acusou recentemente.

Confira mais:

Pais de Madeleine McCann revelam mensagem comovente no aniversário de 16 anos de desaparecimento da menina

Principal suspeito por desaparecimento de Madeleine McCann pode ser liberado da acusação

Detalhe que foi mencionado por mãe Madeleine McCann é o maior arrependimento da sua vida

A atitude dos pais de Madeleine McCann caso a polícia desista de procurar sua filha