Covid-19: faixa etária acima dos 40 anos começa a receber a vacina bivalente na Cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo começa nesta quarta-feira (3) a aplicar a vacina bivalente contra a covid-19 para a faixa etária acima dos 40 anos. Estava sendo imunizada a população acima dos 50 anos, mas, como a adesão está baixa, a administração decidiu ampliar o público elegível.

A vacinação está disponível das 7h às 19h em todas as UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário.

Além da faixa etária acima dos 40 anos, podem receber as doses pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

A prefeitura destacou que tem cerca de 600 mil vacinas em estoque, mas ainda não recebeu mais doses do Ministério da Saúde.

Variante Arcturus

Foi confirmado na segunda-feira (1º) o primeiro caso da variante XBB.1.16 da covid-19, também conhecida como Arcturus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o paciente é um homem de 75 anos, acamado e com comorbidades, que já tinha o esquema vacinal completo contra o coronavírus, inclusive com a dose da Pfizer bivalente.

Ainda segundo a secretaria, ele apresentou os sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril. Assim, foi encaminhado para atendimento em um hospital privado da Capital e teve alta médica na última quinta-feira (27).

A pasta destacou que a Arcturus está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de interesse, que até o momento não apresentou gravidade ou aumento no número de casos na cidade de São Paulo. No entanto, ela fez com que os casos de covid-19 registrassem um aumento repentino na Índia.

Entre os principais sintomas causados pela nova variante estão irritação nos olhos (parecidos com conjuntivite), tosse seca e episódios febris.

LEIA TAMBÉM: