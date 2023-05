A atitude dos pais de Madeleine McCann caso a polícia desista de procurar sua filha

As buscas por Madeleine McCann, menina que desapareceu misteriosamente na Praia da Luz, em Portugal, continuam ativas desde o ocorrido em 2007.

A polícia britânica está a frente do caso que ainda é financiado, mas pode chegar um momento em que a procura seja encerrada.

De acordo com o Daily Star, os pais da garotinha britânica, Kate e Gerry McCann, já possuem um plano caso a polícia encerre a investigação. Eles revelam que o casal tem quase um milhão de euros, £ 970.767, para ser mais exato, economizados para continuar as buscas.

O dinheiro foi conseguido graças a doações de pessoas famosas e também daqueles que apoiam os pais e ainda acompanham o andamento do caso.

O livro escrito por Kate, “Madeleine: Our Daughter’s Disappearance and the Continuing Search for Her”, que pode ser traduzido como “Madeleine: o desaparecimento de nossa filha e a busca contínua por ela”, também foi um meio de arrecadação importante, pois as vendas foram altas.

Atualmente, a polícia solicitou ao Ministério do Interior mais dinheiro para manter a operação “Grange” que é a que investiga o desaparecimento de Madeleine, ativa. Estima-se que a investigação já recebeu 13 milhões de euros para desvendar o caso misterioso.

Se o Ministério rejeitar a solicitação, é possível que os 12 anos de busca agora sejam feitos por investigadores particulares contratados pela família McCann.

Confira também:

Caso ‘Madeleine McCann alemã’ investiga boneca sexual infantil encontrada em porão de pedófilo

Mudança brusca no caso Madeleine McCann gera revolta: “Querem tirar vantagem”

Principal suspeito por desaparecimento de Madeleine McCann pode ser liberado da acusação

Não sou pedófila: Jovem que diz ser Madeleine McCann se defende, mas é banida mesmo assim

Detalhe que foi mencionado por mãe Madeleine McCann é o maior arrependimento da sua vida