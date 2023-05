VÍDEO: Motorista acelera sobre faixa de pedestres, atropela homem que passeava com cães e foge; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista atropelou um homem que passeava com cinco cães, em Higienópolis, bairro nobre na região Central de São Paulo. As imagens mostram que o passeador atravessava com os animais na faixa de pedestres, quando o condutor acelerou, os atingiu e fugiu sem prestar socorro (veja abaixo). Um dos cachorros sofreu lesões graves e teve de passar por uma cirurgia.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (28), na Rua Sabará. A vítima, o passeador João Paulo Borges, contou ao site G1 que o motorista os viu enquanto atravessavam com o farol verde para pedestres, mas acelerou mesmo assim.

“Enquanto fazia o passeio deles, estava indo entregar um, e quando atravessava no meu farol verde para pedestres, o motorista simplesmente invadiu e acelerou pra cima de mim e dos cachorros”, lamentou.

João Paulo e quatro cães sofreram lesões leves. Já uma cadela teve três fraturas na bacia e precisou ser submetida a uma cirurgia. Não há mais informações sobre o estado de saúde do animal.

O caso foi registrado como “fuga de local de acidente” na Delegacia Eletrônica e encaminhado para o 4º DP, onde é investigado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a equipe “analisa as imagens do acidente e procura por mais câmeras da região para identificar o autor”.

Segundo a legislação de trânsito, atropelar animal e não prestar socorro pode ser considerado maus tratos, com pena que vai de três meses a um ano de prisão, além de multa.

LEIA TAMBÉM: